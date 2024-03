Iger przemawiał na konferencji inwestorskiej we wtorek, 5 marca 2024 r., podczas której odniósł się do obecnego stanu produkcji i zysków ze sprzedaży biletów Disneya.

Dużo robimy. Kiedy mówimy o ulepszaniu naszego filmu, mamy tak naprawdę trzy podejścia. Po pierwsze, musisz zabić rzeczy, w które już nie wierzysz. A to nie jest łatwe w tym biznesie. Ponieważ albo zacząłeś, masz pewne… koszty. To relacja z pracownikami lub ze społecznością kreatywną. A to nie jest łatwa sprawa. Ale musisz podejmować trudne decyzje. Właściwie to wykonaliśmy te trudne rozmowy. Nie mówiliśmy o tym publicznie. wyjawił Bob Iger

Odnosząc się do niektórych niedawnych niepowodzeń kasowych studia, Iger powiedział: