Krwawe zdjęcia z kontynuacji slashera ''Puchatek: Krew i miód'' 0

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia promujące kontynuację zaskakującego ubiegłorocznego slashera Puchatek: Krew i miód. Opublikowane fotografie przedstawiają makabryczne sceny i z pewnością nie są przeznaczone dla ludzi o słabych nerwach i żołądkach.

fragment plakatu promującego film ''Puchatek: Krew i miód 2''

Reżyser obu filmów Rhys Frake-Waterfield obiecał, że po zarobku jedynki, kontynuacja będzie o wiele '’większą i groźniejszą'’. Patrząc po ujawnionych zdjęciach, widać progres w charakteryzacji zarówno ofiar, jak i samych sadystycznych zwierząt ze Stumilowego Lasu.

W sequelu do Kubusia Puchatka i Prosiaczka dołączają dwie inne postacie znane ze Stumilowego Lasu – to Sowa i Tygrysek. Cała czwórka odkrywa, że ich dom oraz życie są zagrożone, a to dlatego, że Krzysiu ujawnił światu ich istnienie. Postanawiają więc wyjść z cienia i swoją krwawą zemstę na ludzkim rodzaju przenieś na teren miasteczka Ashdown. Miasteczka będącego domem Krzysia. Pozostawiają po sobie krwawy ślad śmierci i chaosu. Pragną pokazać wszystkim, że są jeszcze bardziej zabójczy, silniejsi i mądrzejsi, niż się wszystkim wydaje. Chcą nareszcie raz na zawsze zemścić się na Krzysiu za porzucenie ich.

Puchatek: Krew i miód pomimo nieprzychylnych ocen krytyków i zyskania miana najgorszego filmu ubiegłego roku, przy budżecie 100 tysięcy dolarów dorobił się ponad 5 milionów w box office.

Data premiery filmu Puchatek: Krew i miód 2 nie została na razie podana. Wiadomo jedynie, że w dniach od 26 do 28 marca wejdzie on do kin w USA, ale tylko do wybranych. Ogólnoświatowy debiut nie został ogłoszony.

Źrodło: ComingSoon