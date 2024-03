"Fallout": specjalna prezentacja postapokaliptycznej adaptacji kultowej gry 0

Jak wynika z nowego zwiastuna udostępnionego przez Amazona, serial telewizyjny Fallout przygotowuje się w tym tygodniu do specjalnej prezentacji.

kadr z serialu "Fallout"

W nowym filmie na X Nadzorca Hank (w tej roli Kyle MacLachlan) wita ludzi w Krypcie 33 i zapowiada, że ​​jutro odbędzie się specjalna prezentacja, podczas której fani zobaczą bezlitosne piekło, jakim jest Pustkowie. Nie jest jasne, jaka dokładnie będzie prezentacja, ale z dźwięków wideo wynika, że ​​może pojawić się jakiś nowy zwiastun serialu.

Serial oparty na jednej z najwspanialszych serii gier wideo wszech czasów, Fallout to opowieść o posiadaniu i nieposiadaniu w świecie, w którym nie ma już prawie nic do stracenia. 200 lat po apokalipsie mieszkańcy luksusowych schronów przeciwatomowych są zmuszeni powrócić do napromieniowanego piekła, które pozostawili ich przodkowie i są zszokowani odkryciem niesamowicie złożonego, radośnie dziwnego i bardzo brutalnego wszechświata, który na nich czeka.

Projekt pochodzi od twórców Westworld Jonathana Nolana i Lisy Joy. W serialu występują Ella Purnell jako Lucy, Walton Goggins jako The Ghoul, Kyle MacLachlan jako Hank, Xelia Mendes-Jones i Aaron Moten jako Maximus, a także Moises Arias, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams i Frances Turner.

Źrodło: ComingSoon