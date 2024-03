"Fallout" - Prime Video przedstawia oficjalny zwiastun serialu 0

Prime Video oraz Kilter Films przedstawiają oficjalny zwiastun długo wyczekiwanego serialu Fallout!

Prime Video publikuje oficjalny zwiastun do nowego, postapokaliptycznego serialu Fallout, opartego na popularnej, retrofuturystycznej serii gier wideo. Pełen charakterystycznego, czarnego humoru trailer przedstawia rozbudowany świat gry, w którym mieszkanka schronu, Lucy (Ella Purnell) stara się przeżyć w niebezpiecznym i skażonym świecie. W zwiastunie pojawiają się także postaci Moldavery (Sarita Choudhury) oraz Ma June (Dale Dickey).

Fallout powstał na podstawie jednej z najpopularniejszych serii gier wideo wszech czasów. Serial opowiada o życiu w postapokaliptycznym Los Angeles, w którym 200 lat po zagładzie nuklearnej ludzie zmuszeni są do zamieszkania w luksusowych, podziemnych bunkrach, aby chronić się przed

promieniowaniem, mutantami oraz niebezpiecznymi bandytami. W takich warunkach bohaterowie muszą nauczyć się żyć w bardzo złożonym i brutalnym świecie.

Lucy (Ella Purnell) to pełna optymizmu mieszkanka schronu, którą charakteryzuje typowy, amerykański duch działania. Jej spokojna natura i idealistyczne podejście do życia zostaje wystawione na próbę, kiedy musi opuścić schron, aby ratować swojego ojca. Maximus (Aaron Moten), młody żołnierz, który awansuje w militarnej frakcji Brotherhood of Steel, robi wszystko, aby realizować cele Bractwa mające przywrócić prawo i porządek na pustkowiach. Ghulem (Walton Goggins) z kolei to moralnie dwuznaczny łowca nagród, który wciąż nosi w sobie 200-letnią historię postnuklearnego świata.

Ośmioodcinkowy serial będzie w całości dostępny na Prime Video od 11 kwietnia w 240 krajach na świecie.

