"Arcadian": Nicolas Cage walczy z potworami w zwiastunie filmu post-apo

RLJE Films ujawniła oficjalny zwiastun niezależnego thrillera science-fiction zatytułowanego Arcadian, który trafi do kin w kwietniu. W niedalekiej przyszłości normalne życie na Ziemi zostanie zdziesiątkowane. Paul i jego dwaj synowie, Thomas i Joseph walczą o przetrwanie. Wygląda to obiecująco.

kadr z filmu "Arcadian"

Zapowiada się kolejna ciekawa rola Nicolasa Cage'a, któremu w obsadzie towarzysząJaeden Martell, Maxwell Jenkins i Sadie Soverall.

W niedalekiej przyszłości normalne życie na Ziemi zostanie zdziesiątkowane. Paul i jego synowie, Thomas i Joseph, wiodą życie półtrwania – spokój w dzień i udręka w nocy. Każdej nocy, po zachodzie słońca, stają w obliczu nieubłaganych ataków tajemniczego i gwałtownego zła. Pewnego dnia, gdy Thomas nie wraca do domu przed zachodem słońca, Paul musi opuścić bezpieczne ufortyfikowane gospodarstwo, aby go odnaleźć. Dochodzi do koszmarnej bitwy, która zmusza rodzinę do wdrożenia desperackiego planu przetrwania.

Za reżyserię odpowiada Benjamin Brewer, a scenariusz napisał Michael Nilon. Premiera filmu odbędzie się w najbliższy weekend na Festiwalu Filmowym SXSW 2024. Arcadian będzie dostępny wyłącznie w kinach od 11 kwietnia 2024 r., a premiera strumieniowa planowa jest na platformie Shudder.

Źrodło: FirstShowing