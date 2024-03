Snyder pojawił się w programie The Joe Rogan Experience, aby omówić swoje najnowsze filmy z serwisu Netflix. Choć Snyder ma długą historię kręcenia filmów dla Warner Bros., oba jego ostatnie filmy – Armia umarłych i Rebel Moon – ukazały się na platformie Netflix.

Myślisz na przykład o Netfliksie, gdzie naciskasz przycisk. Rebel Moon, prawda? Powiedzmy, że w tej chwili ma prawie 90 milionów wyświetleń, prawda? Włączyło to 80 lub 90 milionów kont. Zakładają, że na jeden seans przypada dwóch widzów, prawda? To jest rodzaj matematyki. Więc myślisz, że jeśli ten film był wyświetlany w kinach w ramach modelu dystrybucji, to na podstawie tej matematyki rzekomo obejrzało go 160 000 000 ludzi. 160 000 000 ludzi przy cenie 10 dolarów za bilet to… co to za matematyka? Nie wiem. 160 000 000 razy dziesięć. To 1,6 miliarda. Więc prawdopodobnie więcej ludzi widziało Rebel Moon niż Barbie w kinie, prawda?

wyjawił Zack Snyder