Znamy oficjalny opis filmu "Księgowy 2" - kontynuacji hitu z Benem Affleckiem 0

Znamy oficjalne streszczenie fabuły filmu The Accountant 2 oraz ujawniono, że kontynuacja filmu z Benem Affleckiem w roli głównej przeniesie się z Warner Bros. do Amazon MGM Studios.

Nadchodząca kontynuacja Księgowego z 2016 roku oficjalnie przeniosła się z Warner Bros. do Amazon MGM Studios. Firmie producenckiej Artists Equity należącej do Afflecka i Matta Damona udało się udzielić Amazonowi licencji na prawa do kontynuacji po tym, jak projekt „stracił [swój] blask” pod nadzorem Davida Zaslava w Warner Bros.

Oprócz Afflecka w Księgowym 2 wystąpią także J.K. Simmons, Jon Bernthal i Cynthia Addai-Robinson, która ponownie wcielają się w role z pierwszego filmu. Anna Kendrick, która grała Danę Cummings w filmie z 2016 roku, nie powraca.

Poniżej oficjalne streszczenie fabuły:

Kiedy jej były szef zostaje zabity przez nieznanych zabójców, agentka Marybeth Medina jest zmuszona skontaktować się z Christianem Wolffem, aby rozwiązać sprawę morderstwa. Z pomocą swojego brata Braxa, z którym był w separacji, ale niezwykle zabójczego, Chris wykorzystuje swój błyskotliwy umysł i mniej niż legalne metody, aby poskładać nierozwiązaną zagadkę. Gdy zbliżają się do prawdy, cała trójka przyciąga uwagę najbardziej bezwzględnych zabójców na świecie – a wszyscy chcą położyć kres ich poszukiwaniom.

Gavin O’Connor wyreżyserował Księgowego i powraca z kontynuacją, a scenariusz napisał Bill Dubuque. Księgowy 2 jest obecnie w trakcie castingu i nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery w Amazon MGM Studios, choć zdjęcia do filmu mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu.

