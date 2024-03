Iñaki Godoy chciałby wcielać się w Monkey D. Luffy'ego jeszcze przez wiele lat 0

Iñaki Godoy, aktor którego świat poznał dzięki roli pirata Monkey’a D Luffy’ego, w jednym z ostatnio udzielonych wywiadów przyznał, że jest gotowy grać tą postać jeszcze przez wiele lat.

W rozmowie z Teen Vogue Godoy opowiedział o swojej karierze i o tym, jak to jest grać Luffy’ego. Aktor zdradził, iż jest w pełni zaangażowany w odgrywaniego tego bohatera i chce to robić tak długo jak będzie to tylko możliwe.

Mogę grać w '’One Piece'’ przez wiele lat i mogę być szczęśliwy, nie muszę robić miliona innych rzeczy powiedział Godoy.

Musiałem zrozumieć, że gram postać niepodobną do nikogo, kogo kiedykolwiek grałem, kogoś niezwykłego, kogoś, kto ma zdolność sprawiania, że ludzie podążają za nim, dokądkolwiek się uda , kogoś, kto podąża za swoimi marzeniami, kto ufa swojej intuicji i kogo nie obchodzi, co myślą inni… Poruszające w Luffym jest to, że tak naprawdę nie zmienia się zbytnio. Zamiast tego zmienia otaczający go świat swoim sposobem bycia dodał aktor.

Godoy przyznał także, że kiedyś, gdy już rola Luffy’ego dobiegnie końca, chciałby zagrać w Hollywood wiele różnych ról, w tym wcielić się w kogoś okropnego, kogoś kto uwielbia takim być.

One Piece to wyjątkowa opowieść o legendarnych przygodach na wielkim morzu oparta na bestsellerowej mandze Eiichira Ody. Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

Serial po świetnym wyniku oglądalności pierwszej serii otrzymał odnowienie na drugi sezon. Jego data premiery nie jest jeszcze znana.

