Poszukiwania autora listu w zwiastunie kryminału i horroru '''Dead mail'' 0

W sieci zadebiutował zwiastun kryminału z elementem horroru Dead Mail. Poznamy historię pewnego listu, którego adresat prosi o pomoc.

Dead Mail reżyserowany jest przez Joe DeBoer i Kyle McConaghy. Obaj panowie są także autorami scenariusza. W rolach głównych występują Sterling Macer Jr., John Fleck, Susan Priver, Micki Jackson, Tomas Boykin i Nick Heyman.

Zwiastun daje nam pogląd na śledczego, który pragnie znaleźć autora zakrwawionego listu.

Na opuszczonej drodze hrabstwa na Środkowym Zachodzie związany mężczyzna czołga się w stronę odległej skrzynki pocztowej. Udaje mu się wsunąć do szczeliny zakrwawioną wiadomość z prośbą o pomoc, zanim dopada go goniący go mężczyzna. Notatka trafia na pocztę hrabstwa i na biurko Jaspera, doświadczonego i wykwalifikowanego śledczego ds. martwych listów, odpowiedzialnego za badanie zagubionej poczty i zwracanie jej nadawcy. W trakcie dalszego dochodzenia Jasper spotyka Trenta, dziwnego, ale niepozornego mężczyznę, który zamieszkał w tym samym budynku, w którym mieszka Jasper. Kiedy Trent nieoczekiwanie pojawia się w biurze Jaspera, staje się jasne, że ma jakiś swój własny interes w notatce, którą za wszelką cenę pragnie odzyskać.

Światową premierę Dead Mail odbędzie się na festiwalu SXSW w tym roku. Gdzie i kiedy później będzie można oglądać film, jeszcze nie wiemy.

