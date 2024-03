Joe Wright reżyserem szpiegowskiego serialu dla Paramount ''The Department'' 0

Paramount+ kończy obsadzać najważniejsze stanowiska przy produkcji szpiegowskiego thrillera '’The Department'’. Za reżyserię pierwszych dwóch odcinków serialu odpowie Joe Wright, twórca Czasu mroku czy Anny Kareniny.

Joe Wright, ''Cyrano''

The Department składać ma się z dziesięciu odcinków. Ich scenariusze piszą Jez i John-Henry Butterworth. Produkcją serialu zajmują się Showtime/MTV Entertainment Studios i 101 Studios. Rok temu ogłoszono, że George Clooney zostanie reżyserem, ale zrezygnował i obowiązki te przypadły Wrightowi.

Fabuła The Department inspirowana jest francuskim hitem Biuro szpiegów emitowanym od 2015 roku. Oficer francuskiego wywiadu (Mathieu Kassovitz) wraca do domu po sześciu latach spędzonych na misji w Syrii. Jako uczestnik tajnej misji pracował nie tylko pod fałszywym nazwiskiem, ale przyjął całkowicie inną tożsamość i udawał kogoś, kim nie jest. Powrót do Francji przyniesie kolejne wyzwania. Niełatwo będzie odpowiedzieć na pytanie, kim się jest naprawdę. Niełatwo zrezygnować z pracy w wywiadzie i zostawić bez pomocy przyjaciela, który zaginął w Algierii. Niełatwo przestawić się wyłącznie na szkolenie młodej, pięknej dziewczyny.

Fabularne szczegóły powstającego projektu na razie trzymane są w tajemnicy.

Źrodło: Dark Horizons