Film "Oppenheimer" nagrodzony 7 Oscarami - premiera w SkyShowtime już 21 marca! 0

Film Oppenheimer doceniony przez krytyków na całym świecie, minionej nocy zdobył 7 Oscarów®, w tym dla Najlepszego Filmu, Najlepszego Aktora Pierwszoplanowego i Najlepszego Reżysera

Wcześniej film otrzymał m.in. 7 nagród BAFTA®, w tym dla Najlepszego Filmu, Najlepszego Aktora Pierwszoplanowego i Najlepszego Reżysera

Oppenheimer, na podstawie scenariusza i w reżyserii Christophera Nolana, to widowiskowy thriller zrealizowany w technologii IMAX®. Zabiera on widzów w emocjonującą podróż do świata enigmatycznego naukowca stającego przed paradoksalną decyzją: czy warto zaryzykować zniszczenie świata, aby go uratować?

Oppenheimer będzie dostępny wyłącznie w SkyShowtime już od 21 marca

Film Oppenheimer, w którym w rolach głównych wystąpili nagrodzony Oscarem Cillian Murphy jako J. Robert Oppenheimer oraz Emily Blunt jako jego żona, zajmująca się biologią i botaniką Katherine "Kitty" Oppenheimer, podbił światowy box-office zarabiając 952 milionów dolarów. Minionej nocy film został uhonorowany siedmioma Oscarami w najważniejszych kategoriach, a wcześniej siedmioma nagrodami Brytyjskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej (BAFTA).

Film Oppenheimer, w reżyserii wyróżnionego Oscarem Christophera Nolana, powstał na podstawie jego autorskiego scenariusza. Widzowie zaglądają w głąb umysłu fizyka teoretycznego, J. Roberta Oppenheimera, który jako dyrektor założonego w ramach Projektu Manhattan laboratorium w Los Alamos prowadził przełomowy projekt zbudowania pierwszej bomby atomowej. Oppenheimer to wielka kinowa uczta z doborową obsadą. Poza Murphym i Blunt w filmie występują m.in.: nagrodzony Oscarem Matt Damon, nagrodzony Oscarem Robert Downey Jr., nominowana do Oscara Florence Pugh, Josh Hartnett oraz laureaci Oscara Casey Affleck, Rami Malek i Kenneth Branagh.

Źrodło: SkyShowtime