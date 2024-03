Pełen zła zwiastun filmu ''Omen: Początek'' 0

Studio 20th Century Fox opublikowało nowy zwiastun oraz plakat oczekiwanego prequela klasyka gatunku filmu Omen. Nosząca tytuł produkcja Omen: Początek wejdzie do kin w przyszłym miesiącu.

Wideo daje nam pogląd na kilka nowych scen, niezawartych w poprzednim zwiastunie. Mamy tu demoniczne wyczyny i dużo krzyku, jak przystało na film o opętaniu.

Zwiastunowi towarzyszy nowy plakat promujący horror, którego grafika nawiązuje do tej jaką miały plakaty oryginalnego filmu z 1976 roku wyreżyserowanego przez Richarda Donnera.

Główną bohaterką jest młoda Amerykanka, która zostaje wysłana do Rzymu, aby rozpocząć życie w służbie Kościoła. Napotyka ciemność, która zmusza ją do kwestionowania własnej wiary i odkrywa przerażający spisek, który ma na celu doprowadzenie do narodzin wcielonego zła.

W rolach głównych występują Nell Tiger Free, Tawfeek Barhom, Sonia Braga, Ralph Ineson i Bill Nighy. Arkasha Stevenson, Tim Smith i Keith Thomas napisali scenariusz, a producentami są David S. Goyer i Keith Levine. Stevenson stanął także za kamerą prequela.

Kinowa premiera horroru w polskich kinach odbędzie się 5 kwietnia.

Oryginalny Omen przy budżecie wynoszącym 25 milionów zarobił ponad 60 milionów, co na tamte czasy było doskonałym wynikiem. Opowiada on historię amerykańskiego ambasadora, który wierzy, że jego pięcioletni syn jest ucieleśnieniem Antychrysta. Film doczekał się trzech sequeli oraz remake’a w 2006 roku, który to nie został jednak dobrze przyjęty.

Źrodło: 20th Century Studios