Jeden mężczyzna. Jedna misja. Jeden cel. Zobacz zwiastun filmu ''Serce łowcy'' 0

Netflix prezentuje pełen akcji zwiastun filmu '’Serce łowcy'’, w którym to będziemy świadkami walki o sprawiedliwość. Produkcja ta to dynamiczny, trzymający w napięciu thriller, którego akcja rozgrywa się w niesamowitych lokalizacjach Republiki Południowej Afryki.

Akcja filmu wyreżyserowanego przez Mandla Dube rozgrywa się w postdemokratycznej Republice Południowej Afryki, gdzie misja jednego człowieka, emerytowanego zabójcy, przeradza się w walkę mającą na celu powstrzymanie skorumpowanego polityka przed objęciem fotela prezydenckiego. Bonko Khoza wciela się w Zuko Khumalo, niepozornego człowieka z koszmarną przeszłością. Jego spokojny świat zostaje nagle wywrócony do góry nogami, gdy stary kolega wzywa go, aby dotrzymał złożonej przysięgi i uratował kraj przed przekupnymi politykami. Zuko niechętnie powraca do poprzedniego życia, jednak stanowi to śmiertelne zagrożenie nie tylko dla niego, ale i dla jego rodziny.

Serce łowcy to ekranowa adaptacja książki o tym samym tytule, napisanej przez południowoafrykańskiego pisarza i scenarzystę Deona Meyera, który wraz z Willemem Groblerem jest także współautorem scenariusza. W filmie występują Connie Ferguson, Masasa Mbangeni, Tim Theron, Deon Coetzee, Peter Butler, Sisanda Henna i Connie Chiume.

Premiera filmu 29 marca, tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix