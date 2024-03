Szwedzka adaptacja powieści Lindgren o Ronji. Oto zwiastun serialu ''Ronja the Robber's Daughter'' 0

Netflix opublikował zwiastun szwedzkiego serialu '’Ronja the Robber's Daughter’’ będącego adaptacją słynnej powieści fantasy dla dzieci autorstwa Astrid Lindgren, wydanej w naszym kraju pod tytułem '’Ronja, córka zbójnika'’.

Na serial składa się 12 odcinków. Ich premiera jak to ostatnio Netflix często praktykuje, podzielona została na dwie części. Pierwsza połowa (epizody od 1 do 6) zadebiutuje w serwisie 28 marca. Część druga nie ma jeszcze ustalonej daty premiery, ale platforma obiecuje, że będzie to w tym roku.

Ronja the Robber’s Daughter opowie nam porywającą opowieść o przyjaźni i miłości, która doprowadza do pojednania zwaśnionych rodów. To również ekscytująca przygoda rozgrywająca się w starym zamku oraz lesie zamieszkałym przez dzikie konie i różne okrutne stwory: Wietrzydła, Szaruchy oraz Mgłowce. W ten sam dzień, w którym rodzi się Ronja, na świat przychodzi Birk, syn największego wroga ojca dziewczynki. Przeznaczeniem dzieci jest spleść swe losy.

Adaptację serialu wyreżyserowała Lisa James Larsson na podstawie scenariusza zaadaptowanego przez Hansa Rosenfeldta. W rolach głównych występuja Kerstin Linden jako Ronja, Jack Bergenholtz-Henriksson jako Birk, Christopher Wagelin jako Mattis, Krista Kosonen jako Lovis, Sverrir Gudnason jako Borka, Maria Nohra jako Undis, Pernilla August jako Valdir, Vera Vitali jako Cappa i Johan Ulveson jako Skully-Per. Producentami serialu są Bonnie Skoog Feeney i Mattias Arehn.

Źrodło: Netflix, Lubię czytać