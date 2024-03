Nowe ''Miasteczko Salem'' w tym roku wreszcie trafi do streamingu 0

Studio Warner Bros., które ostatecznie zrezygnowało z kinowej premiery filmu '’Miasteczko Salem'’ wyznaczonej pierwotnie na wrzesień 2022 roku, nareszcie zabrało głos w sprawie oczekiwanego debiutu horroru na platformie Max. Film trafi do streamingu w tym roku.

Dokładnej daty debiutu niestety jeszcze studio nie podało. Pozostało nam więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne informacje od Warner Bros.

Na temat wstrzymywania premiery filmu w serwisie X wypowiedział się sam King. W opublikowanym poście skrytykował studio za wstrzymywanie debiutu podkreślając jednocześnie, że widział film i według niego jest całkiem niezły.

W obsadzie filmu znajdują się Lewis Pullman, który wciela się w Bena Mearsa, mężczyznę który po latach powraca do swojego rodzinnego miasta i odkrywa, że jest ono opanowywane przez wampiry, Bill Camp jako Matthew Burke, Makenzie Leigh jako Susan Norton, Spencer Treat Clark jako Mike Ryerson, Alfre Woodard jako dr Cody’ego, Pilou Asbæk jako Straker i John Benjamin Hickey jako ojciec Callahan. Za reżyserię nowego Miasteczka Salem odpowiada Gary Dauberman, który napisał także scenariusz do filmu. Producentem został James Wan.

Miasteczko Salem to klasyczny horror Stephena Kinga, który ukazał się po raz pierwszy w roku 1975. Demoniczna opowieść natychmiast przeraziła i oczarowała czytelników i stała się światowym bestsellerem. Akcja książki toczy się w prowincjonalnym amerykańskim miasteczku, do którego powraca pisarz Ben Mears. Pragnie napisać książkę o domu, który prześladował go od dzieciństwa. Wtedy odkrywa jednak coś znacznie gorszego. Okazuje się, że jego położone na uboczu rodzinne miasteczko opanowane jest przez wampiry. Mears zrzesza grupę ludzi i wraz z nimi podejmuje nierówną walkę z istotami nocy.

Źrodło: ComingSoon