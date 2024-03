Film Maggie Gyllenhaal o Frankensteinie ma tytuł i datę premiery 0

Studio Warner Bros. w opublikowanym niedawno komunikacie prasowym ujawniło kiedy zadebiutuje i jaki tytuł nosić będzie nadchodzący film Maggie Gyllenhaal opowiadający o słynnym potworze stworzonym przez Mary Shelley – Frankensteinie.

Projekt zadebiutuje pod tytułem The Bride!, a jego premiera odbędzie się 3 października 2025 roku.

Gyllenhaal mająca na swoim koncie świetny dramat Córka objęła przy produkcji wszystkie najważniejsze stanowiska. Jest producentką, reżyserką i scenarzystką filmu. Rolę Frankensteina otrzymał Christian Bale. Partnerować mu będą Jessie Buckley, Peter Sarsgaard, Annette Bening i Penelope Cruz.

Akcja filmu przeniesie nas do Chicago lat 30. XX wieku, dokąd wędruje samotny Frankenstein. Desperackie poszukiwanie zrozumienia, miłości i braku samotności, ostatecznie prowadzi go doktora Euphroniusa, którego to prosi o pomoc w stworzeniu dla siebie towarzyszki życia. Oboje ożywiają zamordowaną kobietę i tak rodzi się '’narzeczona Frankensteina'’. Projekt ten będzie swego rodzaju remakem Narzeczoej Frankensteina z 1935 roku.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się jeszcze w tym miesiącu w Nowym Jorku.

The Bride! ten nie jest jedynym obecnie powstającym o słynnym potworze jakim był Frankenstein. Nad produkcją o nim pracuje także Guillermo del Toro.

