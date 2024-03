Za kamerą Krzyku VII stanie Kevin Williamson, który pracował nad filmami z serii, ale jako producent i scenarzysta. Doświadczenia za kamerą nie ma on zbyt wielkiego. Ma na swoim koncie jedynie czarną komedię z 1999 roku Jak wykończyć Panią T.?

Informację o swoim powrocie do serii Campbell podała na Instagramie publikując wpis z pierwszą stroną scenariusza i pełnym radości podpisem.

Bardzo się cieszę, że mogę ogłosić tę wiadomość!!! Sidney Prescott wraca!!!! Granie Sidney w filmach ’’Krzyk’’ zawsze było świetną zabawą i zaszczytem. Moje uznanie dla tych filmów i tego, co dla mnie znaczyły, nigdy nie osłabło. Jestem bardzo szczęśliwa i dumna, że mogę powiedzieć, że poproszono mnie, w najbardziej pełen szacunku sposób, o przywrócenie Sidney na ekran napisała Campbell.