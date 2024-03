Arnold Schwarzenegger i Alan Ritchson gwiazdami świątecznej komedii 0

Jak donoszą zagraniczne media świetnie odnajdujący się zarówno w komediach, jak i w filmach akcji Arnold Schwarzenegger i Alan Ritchson wystąpią w bożonarodzeniowej komedii '’The Man With The Bag'’.

Arnold Schwarzenegger, ''Plan ucieczki''

Film powstanie dla Amazon MGM Studios. Za kamerą stanie Adam Shankman mający na swoim koncie Szkołę uczuć i Lakier do włosów. Scenariusz napisze zaś Allan Rice.

The Man With The Bag będzie opowiadał historię Świętego Mikołaja, który przed Świętami Bożego Narodzenia musi wybrać kogoś ze swojej listy niegrzecznych osób, aby ten pomógł mu odzyskać skradzioną torbę z prezentami.

Kiedy Mikołajowi zostaje skradziona magiczna torba z prezentami, zaczyna on przeglądać swoją listę niegrzecznych osób. Znajduje na niej Vance’a, byłego złodzieja, którego chce prosić o pomoc. Wraz ze swoją córką, Mikołajem i grupą odmieńców Vance będzie musiał dokonać największego skoku w swoim życiu, aby ocalić Gwiazdkę.

Schwarzenegger otrzymał rolę Świętego Mikołaja, a Ritchson prawdopodobnie wcieli się w Vance’a. Obaj panowie to na razie jedyne nazwiska znane w obsadzie. Początek zdjęć oraz data premiery filmu również pozostają nieznane.

Źrodło: Deadline