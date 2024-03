Jennifer Lopez ratuje ludzkość w zwiastunie filmu ''Atlas'' 0

Netflix opublikował pierwszą zapowiedź swojego kolejnego filmu z Jennifer Lopez w roli głównej. Nosząca tytuł produkcja Atlas przedstawi nam ponurą wizję przyszłości.

Lopez wciela się w Atlas Shepherd, błyskotliwą, ale mizantropijną analityk, która żywi głęboką nieufność nie tylko do ludzi, ale i do wszelkiej sztucznej inteligencji. Ta zaś planuje przejąć władzę nad światem. Atlas musi przyłączyć się do misji, której celem jest schwytanie robota-renegata, z którym jak się okaże łączy ją tajemnicza przeszłość. Kiedy nie wszystko idzie tak jak powinno, Atlas aby ocalić przyszłość ludzkości będzie musiała sprzymierzyć się i obdarzyć zaufaniem jednego z przedstawicieli sztucznej inteligencji.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Film Atlas wyreżyserował Brad Peyton. Autorami scenariusza są zaś Leo Sardarian i Aron Eli Coleite. W rolach głównych oprócz Lopez występują Simu Liu, Sterling K. Brown, Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla i Mark Strong.

Premiera filmu Atlas 24 maja, tylko na Netflix.

Jennifer Lopez w ubiegłym roku mogliśmy oglądać w filmie akcji Netflixa Matka. Wcześniej ta utalentowana piosenkarka i aktorka wystąpiła w komedii Wystrzałowe wesele oraz serialu Uwikłana.

Źrodło: Netflix