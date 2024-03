Eric Bana z główną rolą w serialu Netflix ''Untamed'' 0

Australijski aktor Eric Bana po kilku latach powraca do występu w odcinkowej produkcji. Otrzymał on angaż do głównej roli w limitowanym serialu Netflixa ’’Untamed’’.

Eric Bana, ''Susza''

Bana sportretuje Erica Inmana, agenta pracującego w Służbie Parkom Narodowym. Jego zadaniem jest tropienie przestępstw do jakich dochodzi w rozciągającej się na wiele kilometrów dzikiej naturze. Kiedy zacznie prowadzić śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa, stanie na kursie kolizyjnym z mrocznymi sekretami parku i swoją własną przeszłością.

Scenariusz serialu napisali odpowiedzialny za Zjawę Mark L. Smith i jego córka Elle Smith. Untamed z góry zaplanowany jest na produkcję limitowaną składającą się z sześciu odcinków.

Angaż Bany to na razie jedyne zaprezentowane nam nazwisko jeśli chodzi o obsadę Untamed. Dla aktora występ w tym serialu będzie powrotem do telewizyjnej produkcji od czasu dramatu Dirty John zakończonego w 2019 roku. Od tego czasu Bana skupił się raczej na występach w rodzimych produkcjach. Pojawił się w dramacie Susza oraz familijnym Blueback. Wcześniej zagrał w wielu hollywoodzkich produkcjach. Z pewnością kojarzycie go z filmu fantasy Król Artur: Legenda miecza czy horroru Zbaw nas ode złego.

Źrodło: Variety