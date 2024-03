4. sezon "Snowpiercer" znalazł nowy dom po anulowaniu przez TNT 0

Po anulowaniu w TNT przez Warner Bros. Discovery w zeszłym roku, 4 sezon Snowpiercer wreszcie znalazł swój nowy dom.

kadr z serialu "Snowpiercer"

4. sezon Snowpiercera zostanie wyemitowany na antenie AMC, ponieważ stacja ta uzyskała prawa do serialu science-fiction. Zadebiutuje na początku 2025 roku, a pierwsze trzy sezony pojawią się w AMC+ jeszcze w 2024 roku. To nie pierwszy raz, kiedy AMC uratowało wyrzucony serial, ponieważ to samo stało się z nakręconym już przez Disneya serialem Nautilus, który jest nową wariacją na temat powieści Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi.

Snowpiercer to emocjonująca przygoda z wierną rzeszą wiernych fanów – podobną do tych pełnych pasji fandomów, którym służymy w ramach naszej największej serii franczyzowej – oraz mile widziany dodatek do AMC i AMC+. Nie możemy doczekać się, aż widzowie będą mieli okazję zapoznać się z pierwszymi trzema sezonami jeszcze w tym roku, w oczekiwaniu na nadejście niezwykłego czwartego sezonu, którego premiera będzie miała miejsce w 2025 roku.

wyjawił Ben Davis, wiceprezes ds. oryginalnych programów w AMC

Fabuła Snowpiercera czerpie z pełnometrażowego filmu Joon-ho Bonga. Świat przegrał walkę z globalnym ociepleniem. Na Ziemi zapanowała wieczna zima, a życie uległo zagładzie. Jedynymi, którzy przetrwali, są pasażerowie Snowpiercera – pędzącego przez śnieżną zamieć pociągu-miasta poruszającego się dookoła globu dzięki rewolucyjnemu silnikowi potrafiącemu generować napędzającą go energię. Wewnątrz pociągu panuje system klasowy. Bogaci pasażerowie luksusowych wagonów żyją na koszt biednej większości.

Źrodło: Deadline