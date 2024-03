''Puchatek: Krew i miód 2'' - nowy materiał wideo promujący horror 0

Po serii krwawych zdjęć ujawnionych około tygodnia temu, teraz otrzymaliśmy krótki klip promujący slasher Puchatek: Krew i miód 2, który daje nam pogląd na mrożące krew w żyłach pochodzenie tytułowego bohatera.

Na opublikowanym materiale widzimy Christophera Robina (w tej roli Scott Chambers), który rozmawia ze starszym mężczyzną. Pod koniec widzimy scenę jak młody jeszcze Puchatek wydostaje się spod ziemi…

Pięć miesięcy po masakrze w Stumilowym Lesie, Krzyś próbuje wrócić do normalnego życia. Policja szuka domniemanych bestii w miejscu masowego mordu, ale większość okolicznych mieszkańców uważa Krzysia za prawdziwego sprawcę. Tymczasem chłopak podczas terapii wraca do dramatycznych wydarzeń z dzieciństwa, gdy podczas jego piątych urodzin, uprowadzona została grupa dzieci wraz jego bratem bliźniakiem. Ukryty w głębi Stumilowego Lasu Puchatek wciąż pała rządzą zemsty. Wraz z nowymi, przerażającymi kompanami chce zgładzić nie tylko Krzysia, ale wszystkich pozostałych przy życiu uczestników urodzinowego przyjęcia sprzed lat. Dla niego krew jest słodka jak miód.

Puchatek, Prosiaczek, Sowa i Tygrysek pragną pokazać wszystkim, że są jeszcze bardziej zabójczy, silniejsi i mądrzejsi, niż się wszystkim wydaje. Chcą nareszcie raz na zawsze zemścić się na Krzysiu za porzucenie ich.

Za reżyserię filmu odpowiada Rhys Frake-Waterfield. Wraz z Mattem Leslie jest także współautorem scenariusza. W sequelu występują Chambers, Ryan Oliva jako Puchatek, Tallulah Evans, Alina Desmond, Simon Callow i Peter DeSouza-Feighoney.

Data premiery filmu Puchatek: Krew i miód 2 nie została na razie podana. Wiadomo jedynie, że w dniach od 26 do 28 marca wejdzie on do kin w USA, ale tylko do wybranych. Ogólnoświatowy debiut nie został ogłoszony.

Źrodło: ComingSoon