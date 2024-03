John Travolta w pełnym akcji zwiastunie ''Cash Out'' 0

Saban Films prezentuje pierwszy zwiastun Cash Out, produkcji zapowiadającej się na pełną akcji, w której występuje nominowany do Oscara John Travolta.

John Travolta, ''Cash Out''

Wideo przedstawia Travoltę jako emerytowanego złodzieja, który zostaje wciągnięty w kolejny napad o wysoką stawkę, co prowadzi go do ponownego spotkania z kimś ważnym ze swojej przeszłości.

W tym pełnym napięcia thrillerze John Travolta wciela się w Masona, przywódcę wysokiej klasy bandy złodziei, która odchodzi z biznesu na dobre po tym, jak podwójne oszustwo oznacza poważny konflikt z prawem. Masona w biznes wciąga jednak ponownie jego młodszy brat Shawn. Jego szalony plan obejmuje napad na bank. Ten kończy się jednak niepowodzeniem i złodzieje zostają uwięzieni w banku z zakładnikami otoczeni przez SWAT, FBI i Interpol. Wśród władz czekających na ich złapanie załogi znajduje się ktoś, kogo Mason dobrze zna: główny negocjator Amelia Decker – była kochanka Masona.

Cash Out reżyseruje Ives na podstawie scenariusza, którego współautorami są Dipo Oseni i Doug Richardson. Do Travolty w thrillerze z kategorią R dołączają Kristin Davis, Lukas Haas, Quavo, Chris Lindsay, Jake Ellenz, Matt Gerald, Joel Cohen i Victorya Brandart.

Premiera Cash Out w kinach i na VOD już 26 kwietnia.

Źrodło: ComingSoon