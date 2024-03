''Strachy'' - polski serial w klimacie summer horroru od 21 marca w Polsat Box Go 0

Dziennikarskie śledztwa na pograniczu realizmu i fantastyki zaczerpniętej z polskich legend i historii. Na Polsat Box Go zmierza serial ’’Strachy’’, pełen mrocznych tajemnic, których tropem podąża dwoje niedoświadczonych telewizyjnych reporterów, Gośka i Janek. Jaki wpływ na nich ma zgłębianie świata zjawisk paranormalnych i niewyjaśnionych opowieści? Thriller i horror łączą się tu z kinem przygodowym, a atmosferę niepokoju rozładowuje obecny w produkcji humor.

To pięcioodcinkowa produkcja w klimacie summer horror lub goonies dla dorosłych. Głównymi bohaterami są Janek (Andrzej Plata) i Gośka (Hanna Turnau) – para przyjaciół oraz tandem reporterski w jednym. On jest operatorem kamery, ona – reporterką w redakcji lokalnej telewizji, której wskaźniki oglądalności pamiętają lepsze czasy.

Poniedziałek – wywiad z burmistrzem, środa – relacja z zalanej piwnicy, piątek – materiał o kradzieżach rowerów. Sami nie wiedzą, co tam jeszcze robią. Jakoś tak wyszło. Telewizja Kier ma tę magiczną siłę. Wywiad z wokalistką Scarabeo ma być kolejną zwykłą robotą. Mikrofon, kamera, parę szybkich pytań, kilka nudnych ujęć i jedziemy do domu. Przecież i tak nikt tego nie obejrzy. Gośka i Janek jeszcze nie wiedzą, że tego dnia coś mocno pokrzyżuje im plany. Zupełnie niechcący wdepną w świat strachów z dzieciństwa i potworów spod łóżka. Świat, w którym poplamione redakcyjne wykładziny będą wydawały się miłym wspomnieniem.

Strachy to serial oryginalny, który powstał z miłości do kina i niepohamowanej fantazji. To mieszanka śmiechu i niepokoju. Pełna tajemnic i niedopowiedzeń opowieść, która toczy się w atmosferze z pogranicza magii i snu. Inspirację każdego odcinka stanowi inna polska legenda lub wydarzenie historyczne. Mimo że realia życia bohaterów zahaczają o świat fantazji, Gośka i Janek mierzą się z problemami, z którymi każdy może się utożsamić.

Strachy zrealizowała ekipa, w której skład wchodzi wielu twórców stawiających pierwsze zawodowe kroki w serialu fabularnym. Łukasz Kobylarz (reżyser i scenarzysta) oraz Łukasz Sawicki (autor zdjęć i scenarzysta) debiutują w swoich rolach, natomiast dla Hanny Turnau i Andrzeja Platy są to pierwsze główne role w tego typu produkcji. W obsadzie znaleźli się jednak również bardziej doświadczeni artyści, wśród których są choćby Weronika Bartold, Dagmar Bilińska i Tadeusz Kwinta.

Strachy zadebiutują 21 marca w Polsat Box Go.

Źrodło: Polsat