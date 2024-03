Vargas twierdzi, że nowy Karzeł będzie straszny jak cholera, ale i niesamowicie zabawny.

Jestem zaszczycony, że mogę brać udział w tym projekcie. To naprawdę fajna franczyza. Dla mnie to, co czyni tę franczyzę tak wyjątkową, to fakt, że jest naprawdę nieograniczona. Nie muszę być uziemiony. Może być po prostu krwawo, seksownie i szalenie. Wciąż zastanawiamy się nad tym tonem… I równowagą między horrorem a komedią. Chciałbym, żeby było strasznie strasznie i zarazem zabawnie. Myślę, że na wiele różnych sposobów powrócimy do korzeni Karła, co mnie bardzo ekscytuje. Ale chcemy także czymś nowym przyciągnąć nową publiczność powiedział Vargas.