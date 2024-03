Zdjęcia z restartu "Supermana" przedstawiają najnowszego antybohatera DCU 0

Pojawiły się kadry z planu zdjęciowego nadchodzącego restartu Supermana Jamesa Gunna, które dają pierwszy wgląd w nowego antybohatera z DC Universe wkraczającego do walki. Film, będący pierwszą częścią ambitnego projektu Gunna w DC Universe, wywołał burzę od chwili jego ogłoszenia, a najnowsze zdjęcia z planu dolały oliwy do ognia.

The Engineer

Zdjęcia wykonane na tętniących życiem ulicach Atlanty w stanie Georgia, przedstawiają Marię Gabrielę de Farię w roli Angeli Spica, znanej również jako The Engineer. Ubrana w elegancki czarny mundur postać de Farii wniesie nową dynamikę do kultowej sagi o superbohaterach. Choć Superman grany przez Davida Corensweta jest nieobecny na tych początkowych zdjęciach, skupienie się na The Engineer wskazuje na znaczącą rolę, jaką odgrywa ta postać w narracji filmu.

Włączenie Angeli Spica do ponownego uruchomienia Supermana to nie tylko zwykłe uzupełnienie obsady; sygnalizuje potencjalnie kluczową zmianę w fabule. Jako członek The Authority, grupy superbohaterów znanych z niekonwencjonalnego i często bezwzględnego podejścia do sprawiedliwości, The Engineer jest gotowa wprowadzić mroczniejszy, bardziej złożony element do tradycyjnie cnotliwego świata Supermana.

Tytułowego bohatera odegra David Corenswet, a w Lois Lane wcieli się Rachel Brosnahan, gwiazda Wspaniałej pani Maisel. Dołączają do nich Nicholas Hoult, Skyler Gisondo, María Gabriela De Faría, Sara Sampaio, Isabela Merced, Nathan Fillion, Edi Gathegi, Anthony Carrigan i nie tylko. Premiera filmu zaplanowana jest na 11 lipca 2025 roku.

Źrodło: justjared