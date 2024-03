Cudowna opowieść o tym, jak młody marzyciel stał się największym na świecie mistrzem czekolady. "Wonka" już niebawem na Blu-ray™ i DVD! 0

Cudowna opowieść o tym, jak młody marzyciel Willy Wonka stał się największym na świecie wynalazcą, magikiem i mistrzem czekolady. Wonka już od 22 marca na Blu-ray™ i DVD.

Wonka to nowość na Blu-ray™ i DVD, którego inspiracją jest niezwykły bohater książki "Charlie i fabryka czekolady", najbardziej znanej powieści dla dzieci autorstwa Roalda Dahla, a zarazem jednej z najlepiej sprzedających się pozycji dla dzieci wszech czasów. Film opowiada o tym, jak największy na świecie wynalazca, magik i producent czekolady w nieprawdopodobny sposób stał się ukochanym Willy Wonką, którego znamy dzisiaj.

W rolę słynnego mistrza czekolady wcielił się znany z takich filmów jak Diuna (reż. Denis Villeneuve), czy Lady Bird Timothée Chalamet. Na ekranie towarzyszą mu między innymi Olivia Colman, Hugh Grant czy Rowan Atkinson.

Za reżyserię odpowiada Paul King, scenarzysta i reżyser mający na swoim koniec filmy z serii "Paddington". Ich najnowszy film to oszałamiająca mieszanka magii, muzyki, chaosu i emocji, opowiedziana z wielkim uczuciem i humorem. Niezwykle żywiołowe i pomysłowe widowisko z Timothée Chalametem w roli tytułowej pokazuje widzom młodego Willy’ego Wonkę, pełnego pomysłów i zdeterminowanego, by zmienić świat dzięki swoim smakowitym wynalazkom. Ten film udowadnia, że to, co najlepsze w życiu, zaczyna się od marzenia. A jeśli przy łucie szczęścia spotka się Willy’ego Wonkę, wszystko jest możliwe!

Film Wonka zadebiutował w polskich kinach 14 grudnia, zobaczyło go ponad 1,2 miliona widzów. Już 22 marca ukaże się na płytach Blu-ray™ i DVD.

PŁYTA Blu-ray™ ZAWIERA RÓWNIEŻ DODATKI SPECJALNE:

Wonka: filmowa wizja

Paula Kinga

Niezwykła muzyka Wonki

Witajcie w krainie Wonki

Kapelusze z głów przed Wonką

Mistrzyni czekolady

Źrodło: Galapagos