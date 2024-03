Starożytne zło w zwiastunie horroru "All You Need Is Death" 0

Wytwórnia XYZ Films i reżyser Paul Duane przedstawili zwiastun All You Need Is Death, który ukazuje odmienne podejście do kosmicznego horroru.

fragment plakatu filmu "All You Need Is Death"

W All You Need Is Death młoda para należąca do tajemniczej, tajnej organizacji podróżuje nocą z pragnieniem odkrycia zakazanej wiedzy. Wierzą, że żywa, nowoczesna alchemia zawarta jest w starych, zapomnianych pieśniach. Kiedy odnajdują starszą, tajemniczą kobietę, która śpiewa piosenki, których nigdy wcześniej nie słyszano, otwierają drzwi starożytnemu złu i szaleństwu.

All You Need is Death to debiut fabularny mieszkającego w Dublinie scenarzysty i reżysera Paula Duane’a. W rolach głównych występują Olwen Fouéré, Charlie Maher, Simone Collin i Gary Whelan. Film miał swoją światową premierę na Beyond Fest w Los Angeles, a następnie irlandzką premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cork.

