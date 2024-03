Jeff Goldblum jako Zeus na pierwszym materiale wideo promującym serial ''Kaos'' 0

Netflix prezentuje krótką zapowiedź nadchodzącej czarnej komedii Kaos, która na nowo przedstawi nam mitologię grecką, ale we współczesnych realiach. W głównej roli gwiazda serii Park Jurajski Jeff Goldblum.

Goldblum wciela się w wszechpotężnego Zeusa, którego panowanie nad światem zmierza ku końcowi.

Od dawna ciesząc się statusem Króla Bogów, Zeus nigdy nie martwił się, że coś zagrozi jego panowaniu. Tak się jednak dzieje. Pewnego ranka budzi się on i odkrywa zmarszczkę na czole. Wierząc, że jest to zwiastun starożytnej przepowiedni, która przepowiada jego zagładę, popada w nerwicę i paranoję. Bóg Bogów widząc wszędzie znaki zaczyna niebezpiecznie doprowadzać do samodestrukcji. Martwi się jednak całkiem słusznie. Bowiem niegdyś jego przyjaciel, a obecnie więzień, Prometeusz, układa plan zniszczenia Króla Bogów. Plan obejmuje trzech różnych ludzi, z których wszyscy są całkowicie nieświadomi swojego kosmicznego znaczenia ani roli, jaką muszą odegrać w ratowaniu świata.

Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym Kaos jest Charlie Covell, który wcześniej współpracował z Netfliksem przy czarnej komedii dla nastolatków The End of the Fing World. 10-odcinkowy serial jest opisywany jako współczesne spojrzenie na mitologię grecką, eksplorujące tematy polityki płci, władzy i życia w podziemnym świecie. Do Goldbluma dołączają Cliff Curtis jako Posejdon, David Thewlis jako Hades, Janet McTeer (o7055!5) jako Hera, Killian Scott jako Orfeusz, Aurora Perrineau jako Riddy, Daniel Lawrence Taylor jako Tezeusz, Nabhaan Rizwan jako Dionizos oraz Debi Mazar jako Meduza.

Premiera serialu Kaos jeszcze w tym roku. Dokładna data zostanie dopiero podana.

Źrodło: Netflix