AMC prezentuje zwiastun 2. sezonu ''Wywiadu z wampirem'' 0

Stacja AMC udostępniła obfity w materiał zwiastun drugiego sezonu serialu Wywiad z wampirem. Produkcja ta opiera swą fabułę na jednej z najsłynniejszych powieści Anne Rice.

Opublikowany materiał wideo w dużej mierze zagłębia się we wspomnieniach Louisa. Mamy też wiele krwawych momentów, które są efektem poznania przez Louisa i Claudię grupy teatralnych wampirów.

W roku 2022 wampir Louis de Pointe du Lac opowiada historię swojego życia dziennikarzowi Danielowi Molloyowi. Nawiązując do krwawych wydarzeń w Nowym Orleanie w 1940 roku, kiedy Louis i raczkująca nastolatka Claudia spiskowali, by zabić wampira Lestata de Lioncourt, Louis opowiada o swoich przygodach w Europie, wyprawie w celu odkrycia wampirów Starego Świata i Theatre Des Vampires w Paryżu, z Klaudią. To właśnie w Paryżu Louis po raz pierwszy spotyka wampira Armanda. Ich zaloty i romans okażą się mieć niszczycielskie konsekwencje zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości, a Molloy będzie próbował dotrzeć do prawd pogrzebanych we wspomnieniach.

Za scenariusz i produkcję Wywiadu z wampirem odpowiada nominowany do nagrody Emmy Rolin Jones, który jest także showrunnerem. W drugim sezonie występują Jacob Anderson jako Louis de Pointe du Lac, Sam Reid jako Lestat de Lioncourt, Delainey Hayles jako Claudia, Ben Daniels jako Santiago, Eric Bogosian jako Daniel Molloy i Assad Zaman jako Armand.

Premiera nowych epizodów już 12 maja na AMC i AMC+.

Źrodło: ComingSoon