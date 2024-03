Trwają prace nad nowym aktorskim filmem o Popeye 0

Chernin Entertainment i King Features pracują nad nowym aktorskim filmem o Popeye, bohaterze komiksów i krótkometrażowych filmów animowanych przedstawianym z nieodłączną fajką w ustach. Produkcja nosić ma tytuł '’Popeye the Sailor Man'’.

Będzie to wysokobudżetowy film, choć na razie nie ujawniono żadnych szczegółów fabuły ani informacji o obsadzie. Nie wiemy także czy Popeye the Sailor Man to tytuł już docelowy, czy może dopiero roboczy.

Michael Caleo ma napisać scenariusz do nadchodzącego filmu. Caleo pracował wcześniej nad Sexy Beast, brytyjskim dramatem kryminalnym, którego premiera odbyła się w styczniu tego roku na antenie Paramount+.

Stworzony przez Elzie Crisler Segar, Popeye po raz pierwszy pojawił się w 1929 roku w komiksie zatytułowanym Thimble Theatre. Komiks został przekształcony w serię kinowych filmów animowanych dla Paramount Pictures. W 1980 roku Robert Altman wyreżyserował film live-action zatytułowany po prostu Popeye, w którym to w głównego bohatera wcielił się Robin Williams.

Popeye to marynarz o dobrym sercu, ale porywczej naturze, lubiący bójki. Szczególną siłę zyskuje po zjedzeniu puszki szpinaku. Jego narzeczoną jest Oliwka Olejek, a największym rywalem – Bluto.

