Aaron Taylor-Johnson najprawdopodobniej zostanie nowym Agentem 007

Wygląda na to, że zagadka dotycząca nazwiska aktora, który zastąpi Daniela Craiga w roli Agenta Jej Królewskiej Mości została wyjaśniona. Aaron Taylor-Johnson ma zostać nowym Jamesem Bondem!

Jak donoszą brytyjskie media Aaron Taylor-Johnson otrzymał oficjalną ofertę zagrania w nowym filmie o przygodach Agenta 007. Teraz piłeczka jest po stronie aktora, który musi podjąć decyzję związaną w zagraniu głównej roli w 26. filmie z serii o przygodach Jamesa Bonda. Z prasowych doniesień wynika, że producenci chcą, aby ekipa weszła na plan zdjęciowy jeszcze w tym roku.

Od wielu miesięcy nazwisko tego aktora pojawiało się w kontekście obsadzenia go w tej roli. Sam Aaron Taylor-Johnson miał wziąć udział w próbnych zdjęciach, w których wypadł rzekomo świetnie, co oczywiście przyczyniło się do oficjalnej oferty wystosowanej w jego kierunku.

Aaron Taylor-Johnson w wyścigu o rolę Agenta Jej Królewskiej Mości musiał walczyć z wieloma głośnymi nazwiskami. Wśród nich byli między innymi Tom Hardy, Henry Cavill, Regé-Jean Page czy Idris Elba.

Jak podoba Wam się ten wybór?

Źrodło: The Sun