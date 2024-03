Jessica Biel gwiazdą serialowej adaptacji powieści Karin Slaughter 0

Jessica Biel otrzymała główną rolę w limitowanym serialu '’The Good Daughter'’ będącym adaptacją powieści Karin Slaughter wydanej pod tym samym tytułem. Projekt powstanie dla platformy Peacock.

Jessica Biel, serial ''Grzesznica''

Biel oprócz pojawienia się na ekranie w głównej roli będzie także producentem wykonawczym za pośrednictwem swojej firmy Iron Ocean. Slaughter ma zaś przenieść swoją książkę na język scenariusza co będzie jej debiutem na tym stanowisku. Objęła ona także funkcję producentki.

Siostry Charlotte (w tej roli Biel) i Samantha Quinn spędziły ostatnie dwadzieścia osiem lat, próbując poskładać w całość życie zniszczone przez jedną noc pełną przemocy. Kiedy kolejny atak niszczy małe miasteczko Pikeville, Charlotte jest pierwszym świadkiem na miejscu zdarzenia. Teraz, podobnie jak jej ojciec, jest prawniczką i zmuszona jest stawić czoła własnym demonom, gdy sprawa nabiera tempa, ujawniając kolejne szokujące fakty. W końcu zarówno ona, jak i Samanta zaczynają się zastanawiać, czy cena bycia dobrą córką była jednak tego warta.

Będzie to druga powieść Slaughtera, która zostanie zaadaptowana dla telewizji przez Made Up Stories. Firma wyprodukowała wcześniej serialową wersję książki Układanka, w której wystąpiła Toni Collette i która została wyemitowana w serwisie Netflix pod tytułem Układanka. Seria powieści Slaughter o Willu Trencie stała się także podstawą popularnego serialu ABC Will Trent, który doczekał się już dwóch sezonów.

Biel zaś kojarzyć możecie z serialu Grzesznica czy filmu Pamięć absolutna.

