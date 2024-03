William Shatner ujawnia, czego najbardziej żałuje w Star Treku - "poniosłem okropną porażkę” 0

Jest jeden moment, którego William Shatner najbardziej żałuje w swojej bogatej, trwającej od kilkudziesięciu lat karierze w Star Trek.

kadr z serialu "Star Trek"

Poniosłem porażkę. Według mnie poniosłem straszliwą porażkę. William Shatner nie przebiera w słowach, jeśli chodzi o opisanie tego, czego „najbardziej” żałuje, jeśli chodzi o jego trwającą od kilkudziesięciu lat karierę w roli kultowej postaci ze Star Treka, Jamesa T. Kirka. Ten rozczarowujący moment nastąpił, gdy zasiadł w fotelu reżysera mocno oczernianego filmu Star Trek V: Ostateczna granica z 1989 roku.

Szkoda, że ​​nie miałem wsparcia i odwagi, aby zrobić rzeczy, które uważałem za konieczne. Mój pomysł był taki: Star Trek wyrusza na poszukiwanie Boga, a kierownictwo odpowiedziało: No cóż, kto jest Bogiem? Odstraszymy niewierzącego, więc nie, nie możemy czynić Boga. I wtedy ktoś powiedział: A co z kosmitą, który myśli, że jest Bogiem? Potem był szereg moich nieumiejętności radzenia sobie z zarządzaniem i budżetem. Poniosłem porażkę. Według mnie poniosłem straszliwą porażkę. Kiedy jestem pytany: Czego najbardziej żałujesz?, żałuję, że nie jestem przygotowany emocjonalnie, aby poradzić sobie z dużym filmem. Zatem w przypadku braku mojej mocy produkcja wypełniła się ludźmi, którzy nie podejmowali decyzji, które ja bym podjął.

wyjawił William Shatner

Przypomnijmy, że Shatner zastąpił kapitana Jeffreya Huntera Christophera Pike’a na stanowisku dowódcy U.S.S. Enterprise po przeróbce pierwszego pilota NBC Star Trek. Kapitan Kirk (Shatner) gra w szachy z panem Spockiem (Hugh Stoddart), kiedy widzowie po raz pierwszy zapoznają się z Kirkiem w drugiej odsłonie serialu NBC Where No Man Has Gone Before. Chociaż technicznie rzecz biorąc, widzowie telewizyjni po raz pierwszy zobaczyli Kirka w The Man Trap, ponieważ był to pierwszy odcinek Star Trek wyemitowany w telewizji.

Źrodło: movie web