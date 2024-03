Po sukcesie kasowym filmu Diuna: Część druga pragnienie Momoa, aby ponownie wcielić się w swoją rolę, wynika ze znaczącej sceny z udziałem jego postaci, która została pominięta w sequelu. W niedawnej rozmowie aktorwyraził nadzieję, że ten kluczowy moment można włączyć do następnego rozdziału, jeszcze bardziej wzbogacając narrację tej epickiej sagi.

To będzie dobra przyszłość, jeśli Duncan Idaho może mieć jakieś… Wiesz, co przeżyliśmy? O rany, właściwie nie mogę tego powiedzieć. Będę miał kłopoty. Kur… Cóż, było coś naprawdę fajnego, co znalazło się w filmie, a co nie trafiło do pierwszej części, i było to naprawdę epickie. Spróbuję to odzyskać. Spróbuję to odzyskać w trzeciej części.

wyjawił Jason Momoa