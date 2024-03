Niezidentyfikowane pasożyty brutalnie przejmują ludzkie ciała w zwiastunie "Parasyte: The Grey" 0

fragment plakatu serialu "Parasyte: The Grey"

W serialu Su-in, młoda kobieta uwięziona pomiędzy swoim człowieczeństwem a pasożytniczymi wpływami, ucieleśnia powracający temat współistnienia. Jako Heidi, pasożyt, który przyczepił się do Su-in w następstwie niemal śmiertelnego wypadku. Ale jako mutant będący w połowie pasożytem i w połowie człowiekiem, Su-in nie należy w pełni do żadnej ze stron – ani do pasożytów pragnących przejąć ludzkie społeczeństwo, ani do zespołu zajmującego się eliminowaniem organizmów pasożytniczych. I to właśnie napięcie pogrąża widzów w sercu konfliktu.

Parasyte: The Grey jest inspirowana popularną japońską mangą napisaną i zilustrowaną przez Hitoshiego Iwaakiego. Nadchodząca seria zostanie osadzona w nowym miejscu ze świeżymi postaciami i opowie nową historię, zachowując jednocześnie wyobraźnię i głębokie przesłanie oryginalnej mangi. Yeon Sang-ho reżyseruje na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Ryu Yong-jae. Jest to koprodukcja Climax Studios i WOW Point.

Premiera na Netflixie 5 kwietnia 2024 roku.

Źrodło: Netflix