Klipy "Godzilla i Kong: Nowe imperium" zapowiadają agresywne spotkanie tytułowych Tytanów

Przed premierą w przyszłym tygodniu pojawiła się pierwsza partia klipów Godzilla i Kong: Nowe imperium – czyli najnowszej części serii MonsterVerse.

fragment plakatu filmu "Godzilla i Kong: Nowe imperium"

Pierwszy materiał przedstawia zabawny moment pomiędzy tytułowymi tytanami. Po tym, jak Kong woła o pomoc Godzillę, Król Potworów zaczyna agresywnie szarżować na Konga, który próbuje się z nim porozumieć. Jeśli chodzi o drugi i trzeci klip, przedstawiają one życie Konga w Pustej Ziemi, co doprowadzi go do spotkania młodej małpy o imieniu Suko.

Film ma zadebiutować w kinach 28 marca. Wszechmocny Kong i przerażająca Godzilla stają przeciwko kolosalnemu, nieodkrytemu zagrożeniu ukrytemu w naszym świecie, rzucającemu wyzwanie ich istnieniu – i naszemu własnemu. Nowy, epicki film zagłębia się w historię Tytanów, ich pochodzeniu oraz tajemnic Wyspy Czaszek i nie tylko, odkrywając jednocześnie mityczną bitwę, która pomogła wykuć te niezwykłe istoty i związała je z ludzkością na zawsze.

Film reżyseruje Adam Wingard na podstawie scenariusza napisanego przez Terry’ego Rossio, Simona Barretta i Jeremy’ego Slatera. W najnowszej części występują Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns i Fala Chen. Producentami filmu są Mary Parent, Alex Garcia, Eric Mcleod, Thomas Tull, Jon Jashni i Brian Rogers, a producentami wykonawczymi są Wingard, Jen Conroy, Jay Ashenfelter, Yoshimitsu Banno i Kenji Okuhira.

Źrodło: ComingSoon