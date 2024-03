Koniec zdjęć do nowego serialu komediowego "ALGORYTM MIŁOŚCI" 0

Nadchodzi nowy serial komediowy "Algorytm miłości". Jedna willa, dwanaście basenów, sto limuzyn, pięćset dronów, osiem tysięcy kamer – oczywiście zmyślamy te liczby, tak jak robi to prowadzący (w tej roli Michał Czernecki), który występuje w programie, ponieważ nie czyta kontraktów. Miłość, drama, zdrada i pieniądze – to napędza uczestników "Algorytmu miłości", tak jak każdego innego programu reality. Ile zrobią dla fejmu? Nowa produkcja twórców takich hitów jak Emigracja XD i The Office PL to kontrowersyjny humor, prowokacja i rasowy odmóżdżacz, który oglądasz i się tego nie wstydzisz. Pierwsze wideo z Willi Amora jest już dostępne! Premiera serialu już wkrótce tylko w CANAL+ online i na CANAL+ Premium.

Kilkunastu uczestników podejmuje się udziału w programie "Algorytm miłości". Show miało być kręcone w słonecznej Hiszpanii, jednak ze względu na skandal z poprzedniego sezonu i ograniczenia budżetowe zamiast zagranicznych plaż czeka na nich willa pod Warszawą.

Śmierć, ślub, abstynencja seksualna i wzmożona aktywność, nagłe zwroty akcji – to i jeszcze więcej już wkrótce w niepowtarzalnym ALGORYTMIE MIŁOŚCI! No i do willowego basenu też raczej lepiej już nie wchodzić.

ODDAJMY GŁOS PROWADZĄCEMU:

Za reżyserię serialu odpowiada duet Michał Tylka i Alek Pietrzak, za scenariusz Łukasz Sychowicz, Mateusz Płocha, Mateusz Zimnowodzki i Marek Baranowski, a za produkcję odpowiada Beata Ryczkowska i Filip Bałdyga z CANAL+ oraz Dorota Kośmicka i Jan Kępiński z Jake Vision DGA.

Premiera serialu "Algorytm miłości" już wkrótce tylko w CANAL+ online i CANAL+ Premium.

Źrodło: Canal+