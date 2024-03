Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Veronika" - nowy serial kryminalny SkyShowtime Original z premierą już 22 marca 0

"Veronika" to nowy nordycki thriller kryminalny z cenionymi Alexandrą Rapaport i Tobiasem Santelmannem w rolach głównych.

Nowy serial oryginalny SkyShowtime, Veronika, to thriller kryminalny z motywami paranormalnymi. Będzie można go oglądać od 22 marca wyłącznie w SkyShowtime. Pierwsze dwa odcinki zostaną udostępnione w dniu premiery, kolejne będą pojawiały się w serwisie co tydzień, w piątki.

Serial zachwyci widzów trzymającą w napięciu akcją. Stanowi także hołd dla nordyckiej przyrody i codziennego życia w małym miasteczku, gdzie wszystko może się zdarzyć.

Policjantka Veronika Gren (Alexandra Rapaport), matka dwójki dzieci, boryka się ze skomplikowanym życiem rodzinnym i skrywanym uzależnieniem od leków. Kiedy zaczynają się dziać dziwne rzeczy i pojawia się przed nią zmarły chłopiec, Veronika sądzi, że postradała zmysły. W końcu zaczyna podejrzewać, że chłopiec nie jest iluzją. Niebawem Veronika angażuje się w śledztwo w sprawie morderstwa, które sięga głębiej niż ktokolwiek w mieście przypuszcza. Wtedy dowiaduje się o zabójstwie dwóch nastoletnich dziewcząt… Veronika musi znaleźć związek między tymi sprawami, żeby zapobiec ponownemu atakowi zabójcy. Ale czy ktokolwiek jej uwierzy?

Ośmioodcinkowa produkcja będzie miała swoją premierę 22 marca na wszystkich rynkach, na których dostępny jest serwis SkyShowtime.

Źrodło: SkyShowtime