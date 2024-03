Mściwy seryjny morderca w zwiastunie slashera ''Mister Sleep'' 0

Gravitas Ventures i Beyond Casual Media prezentują zwiastun horroru '’Mister Sleep'’, który według planów jego producentów rozpocząć ma nową slasherową frnaczyzę.

fragment plakatu promującego film ''Mister Sleep''

Obłąkany seryjny morderca imieniem Mister Sleep przeżywa egzekucję w więzieniu i odradza się jako przerażająca i niepowstrzymana siła natury, która dokonuje brutalnej i krwawej zemsty na grupie pacjentów cierpiących na bezsenność uczestniczących w nowym badaniu narkotykowym – grupie, która jego zdaniem ukradła mu wspomnienia. Jego nieustające pragnienie zemsty stawia go na kursie kolizyjnym z mężczyzną, który wysłał go do celi śmierci, i jego córką, która należy do grupy testującej nowy lek.

Oto plakat promujący film:

Mister Sleep reżyseruje Rob Hollocks, a scenariusz napisali Horrocks i Amy Rhineheart Bailey. W rolach głównych występują Claire Marie Lubeck, Alec James, Kate Dailey, Austin Rhodes, Bronsonn Taylor, Anna Borchet i Ashley Terpstra.

Mister Sleep będzie dostępny na VOD od 2 kwietnia 2024 roku.

