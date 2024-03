Wiemy kiedy ''Outlander'' powróci z finalnymi odcinkami 7. sezonu 0

Stacja Starz ujawniła datę premiery odcinków składających się na drugą część siódmego sezonu serialu Outlander. Fani tej produkcji czekali na tą informację od premiery tej serii, która miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku.

Outlander z nowymi odcinkami powróci w listopadzie tego roku. Dokładna data premiery niestety, ale nie została jeszcze podana. Na część 2 siódmego sezonu składa się osiem epizodów.

Przed premierą siódmego sezonu ogłoszono, iż serial Outlander zakończy się ósmą serią. Ta jednak nie zakończy tego uniwersum. Obecnie Starz pracuje już nad prequelowym spin-offem serialu noszącym tytuł Outlander: Blood of My Blood. Jego fabuła ukaże nam miłosne historie rodziców Jamiego Frasera i Claire Randall.

W siódmym sezonie rodzina Fraserów stawia czoła konsekwencjom amerykańskiej rewolucji. Ziemia, którą nazywają domem zmienia się, a oni muszą zmienić się wraz z nią. Aby ochronić to co zbudowali muszą stawić czoła niebezpieczeństwom wojny o niepodległość. Jamie, Claire, Brianna i Roger staną przed decyzjami z pozoru niemożliwymi do podjęcia, które mogą zagrozić jedności rodziny.

W serialu Outlander, opartym na bestsellerowej serii powieści Diany Gabaldon, występują m.in. Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin, Maria Doyle Kennedy, Duncan Lacroix, David Berry, César Domboy, Lauren Lyle i Colin McFarlane.

Źrodło: ComingSoon