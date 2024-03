Elisabeth Moss w zwiastunie szpiegowskiego serialu FX ''The Veil'' 0

Stacja FX opublikowała zwiastun swojego nowego odcinkowego thrillera szpiegowskiego '’The Veil'’’. W roli agentki MI6 Imogen Salter występuje zdobywczyni Złotego Globu Elisabeth Moss.

Aktorka znana z serialu Opowieść podręcznej, gdzie wcieliła się w główną bohaterke, tym razem portretuje agentkę podczas wykonywania jej ostatniej misji. Musi zdobyć informacje od tajemniczej kobiety uciekającej przed ludźmi pragnącymi ją unicestwić.

The Veil bada zaskakującą i pełną napięcia relacje jaka panuje między dwiema kobietami. Te toczą ze sobą śmiertelną grę w praawdę i kłamstwo, a wszystko to dzieje się na drodze ze Stambułu do Paryża i Lodnynu. Jedna z kobiet skywa pewien sekret, druga zaś ma misję ujawnienia go nim zginą tysiące ludzkich istnień.

Serial został napisany i stworzony przez Stevena Knighta, który jest także producentem wykonawczym. Do Moss w obsadzie dołączają Josh Charles, Dali Benssalah, Yumna Marwan, Haluk Bilginer, Alex Secareanu, Thibault de Montalembert, Kobna Holdbrook-Smith i James Purefoy.

The Veil to limitowana seria, która zadebiutować ma 30 kwietnia.

Źrodło: ComingSoon