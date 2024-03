Adam Sandler pracuje nad kontynuacją komedii ''Farciarz Gilmore'' 0

Wygląda na to, że kolejna hitowa komedia z końca ubiegłego wieku doczeka się swojej kontynuacji. Informację o pracy nad sequelem komedii Farciarz Gilmore podał sam Adam Sandler, gwiazda filmu z 1996 roku. Nie powiedział jednak tego mediom osobiście.

Aktor Christopher McDonald, który grał Schootera McGavina w oryginalnym filmie w jednym z ostatnio udzielonych wywiadów zdradził to czego dowiedział się od Sandlera.

Widziałem Adama jakieś dwa tygodnie temu i powiedział do mnie: McDonald to Ci się spodoba. Zapytałem: Co? A on na to: A co powiesz na to [i tu zobaczyłem pierwszy szkic '’Happy Gilmore 2'’].

Obecnie oficjalnie nic nie wiadomo na temat kontynucji. Prawa do filmu należą do Universal, a Sandler aktualnie związany jest umową z Netflixem. Być może jednak pierwsze rozmowy, pomysły i pisania scenariusza do Happy Gilmore 2 już się odbywają. Zapewne gdy scenariusz będzie już gotowy to wtedy zostanie przedstawiony studiu i dowiemy się więcej na temat tego sequela.

Oto fabuła '’Farciarza Gilmore'’:

Gilmor zawsze chciał zostać hokeistą, lecz zawsze odpadał w eliminacjach. Pewnego dnia dowiaduje się, że urząd skarbowy chce zlicytować dom jego ukochanej babci. Wchodzi w zakład z tragarzem o to kto pośle dalej piłeczkę golfową. Kiedy wygrywa postanawia wziąć udział w turnieju golfowym.

