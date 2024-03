Poszukująca schronienia Zoe Saldaña w zwiastunie thrillera ''The Absence of Eden'' 0

W sieci zadebiutował oficjalny zwiastun thrillera The Absence of Eden od studia Roadside Attractions. W głównej roli występuje Zoe Saldaña, która wciela się w kobietę próbującą uciec z Meksyku do Stanów Zjednoczonych, po tym jak w samoobronie zabiła członka narkotykowego kartelu.

Akcja filmu rozgrywa się na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. To piekielne miejsce zamieszkiwane przez kojoty, uzbrojonych oficerów, zdesperowanych imigrantów i uchodźców. Kiedy Esmee (Saldaña), młoda kobieta pracująca jako prywatna tancerka w Meksyku, zostaje zmuszona do popełnienia brutalnego aktu samoobrony, który kończy się śmiercią członka kartelu, ucieka ze swojej ojczyzny i szuka schronienia w Stanach Zjednoczonych. Prowadzona przez bezwzględnego ’’Kojota’’ i grupę nielegalnych imigrantów, zaprzyjaźnia się po drodze z młodą matką i jej córką. Kobiecie nie udaje się przekroczyć granicy, a Esmee obiecuje chronić jej córkę i pomóc im ponownie zjednoczyć się w Ameryce. The Absence of Eden to historia o ludziach walczących o przetrwanie na granicy Ameryki z Meksykiem.

Film wyreżyserował i wyprodukował Marco Perego na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Rickiem Rapozą. W obsadzie thrillera znajdują się także Garrett Hedlund, Adria Arjona, Tom Waits, Chris Coy i Morningstar Angeline. Producentem wykonawczym projektu został zdobywca Oscara Martin Scorsese.

Film trafi do kin 12 kwietnia. Polska data debiutu nie jest znana.

