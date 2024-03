Wiele wcieleń głównego bohatera w zwiastunie animacji "Był sobie kot" 0

Prezentujemy zwiastun nowego, oryginalnego filmu Sky Był sobie kot, który jest debiutancką rolą filmową komika Mo Gilligana.

kadr z filmu "Był sobie kot"

Beckett to rozpieszczony i samolubny kot, który koryta ze szczęśliwego rozdania, które mu się trafiło. Wszystko to ma się jednak zmienić, gdy beztrosko traci swoje dziewiąte życie. W obliczu nieuniknionego błaga o pozwolenie na powrót do doskonałego życia. W chwili wyjątkowej empatii Strażnik pozwala mu wrócić na ziemię z nowym zestawem żyć, ale nie do końca w tym samym ciele…

Za reżyserią odpowiada Christopher Jenkins, dla którego będzie to druga produkcja na koncie po debiutanckiej animacji Kaczki z gęsiej paczki z 2018 roku.

Animacja zadebiutowała w styczniu podczas Festiwalu Filmowego w Sundance, produkcja ma trafić do naszych kin w lipcu.

