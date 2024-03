"Biedne Istoty" najbardziej dochodowym filmem studia Searchlight Pictures w Polsce! 0

Najnowszy film Yorgosa Lanthimosa z Emmą Stone w roli głównej zarobił już ponad 7 778,7 mln złotych gromadząc w polskich kinach blisko 350 tys widzów. Tym samym Biedne Istoty zdetronizowały niepokonanego przez 13 lat Czarnego łabędzia (z wpływami 7 777,1 mln złotych na koncie) i stały się najbardziej kasowym filmem wytwórni Searchlight Pictures, który kiedykolwiek wprowadzono na rodzimy rynek.

Nagrodzony 4 statuetkami Oscara obraz Lanthimosa jest obecny na polskich ekranach od 19 stycznia. To opowieść o niesamowitej ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety przywróconej do życia przez genialnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność. Film podbił serca widzów i krytyków na całym świecie, czego dowodem są liczne nagrody w tym Oscary w kategoriach: najlepsza aktorka pierwszoplanowa, najlepsza scenografia, najlepsze kostiumy i najlepszy charakteryzacja.

Searchlight Pictures to międzynarodowa firma zajmująca się produkcją oraz pozyskiwaniem praw do filmów kinowych i na platformy streamingowe. Obecnie jest częścią wytwórni The Walt Disney Studios, stanowiącej jeden z filarów The Walt Disney Company. Założona w 1994 roku jako Fox Searchlight Pictures firma, od 2009 roku aż pięciokrotnie zdobyła Oscara dla najlepszego filmu: Slumdog. Milioner z ulicy, Zniewolony. 12 Years a Slave, Birdman, Kształt wody i Nomadland. W skład Searchlight Pictures wchodzi również Searchlight Television, zajmująca się tworzeniem i produkcją seriali.

Źrodło: Walt Disney Studios Motion Pictures Poland