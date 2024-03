''Basia. Jestem w sam raz'' – nowe przygody ulubienicy przedszkolaków w kinach od 31 maja 0

Basia wraca na ekrany kin. Adaptacje uwielbianych książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak z rezolutną pięciolatką w roli głównej podbiły serca najmłodszych widzów i ich rodziców. Już 31 maja w kinach zadebiutuje czwarta część animacji Basia. Jestem w sam raz.

Filmowa Basia oczarowała publiczność swoim bystrym spojrzeniem na świat i dobrą energią. Teraz rezolutna pięciolatka i jej przyjaciele powracają z nowymi przygodami! Serial Basia to historyjki pełne ciepła, świetnej zabawy i dziecięcej wrażliwości.

Basia ma charakterek. Mówi, co myśli. I co czuje. Trafia w sedno, stwierdzając półżartem: „Humor może być dobry albo zły. Ja najczęściej mam różny”. Jest zabawna i pełna uroku. Uwielbia żelki i zwierzęta. Bardzo chciałaby mieć psa. Kocha swoich przyjaciół, braci oraz pluszowego Miśka Zdziśka, z którym nie rozstaje się ani na krok. Przygody kochanej pięciolatki pomagają najmłodszym zrozumieć świat, zachęcają do odwagi w byciu sobą i pokazują, że wszyscy jesteśmy w sam raz.

Basia jest przede wszystkim prawdziwa. Świat wokół się zmienia, a ona pozostaje sobą. Emocje, które szczerze i całą sobą przeżywa, są niezmienne i zawsze ważne. Kiedy byłam mała, obiecałam sobie, że nigdy nie zapomnę, jak to jest mieć pięć lat. Teraz, gdy piszę o Basi, czerpię i z tej pamięci, i z uważnej obserwacji mówi autorka serii Zofia Stanecka.

Odcinki serialu, które zobaczymy w trakcie seansu:

'’Basia i plac zabaw'’ '’Basia i urodziny w muzeum'’ '’Basia i alergia'’ '’Basia i moda'’

Źrodło: Młode Horyzonty