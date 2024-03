Historia prawdziwego zaginięcia w zwiastunie serialu ''Under the Bridge'' 0

Fabuła serialu opiera się na książce Rebecci Godfrey, nieżyjącej już pisarki, która przedstawiła czytelnikom sprawę tajemniczego zaginięcia 14-letniej Reeny Virk. Opisana historia wydarzyła się naprawdę.

Reeny pewnego dnia poszła z przyjaciółmi na imprezę i już nigdy nie wróciła do domu. Ukazane wydarzenia i próbę dojścia do prawdy ujrzymy oczami Rebecci Godfrey (Riley Keough) i funkcjonariuszki lokalnej policji Cam Bentland (Lily Gladstone). Serial przeniesie nas do świata młodych dziewcząt oskarżonych o morderstwo.

Oprócz Gladstone i Keougha w serialu wystąpią między innymi Izzy G, Chloe Guidry, Michael Buie, Ezra Farouke Khan, Vritika Gupta i Archie Panjabi.

Premiera Under the Bridge 17 kwietnia. Składa się na niego osiem odcinków.

Źrodło: Hulu, Comingsoon