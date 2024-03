Trzeci sezon ''Euforii'' zalicza kolejne opóźnienie z produkcją 0

Jak informuje HBO produkcja trzeciego sezonu hitowego serialu stacji Euforia została ponownie przesunięta w czasie. Oznacza to, że planowana na przyszły rok premiera prawdopodobnie nie jest już aktualna.

Rzecznik prasowy HBO w wydanym oświadczeniu potwierdził, że trzeci sezon nadal jest w przygotowaniu. Euforia nie została skasowana, jak głosiły plotki, które pojawiły się w weekend.

HBO i Sam Levinson nadal mają w planach stworzenie wyjątkowego trzeciego sezonu. Nim jednak wejdziemy na plan, w międzyczasie pozwalamy naszej obsadzie szukać innych angaży powiedział rzecznik HBO.

Powody kolejnego opóźnienia produkcji nie zostały ujawnione. Ekipa na planie trzeciej serii miała spotkać się latem tego roku.

Zagubieni we współczesnym świecie nastolatkowie, których kolorowy świat na każdym kroku kusi niebezpiecznymi używkami, a od nich już mały krok do wyniszczającego uzależnienia. Serial Euforia przedstawia losy kilku zwykłych licealistów, którzy muszą zmagać się życiem w rzeczywistości, gdzie liczy się tylko wygląd, kobiety traktowane są przedmiotowo, a media społecznościowe nadają ton temu, co w danej chwili jest ważne. Główną bohaterką serialu jest siedemnastoletnia Rue. Uzależniona od narkotyków, zagubiona dziewczyna, która szuka swojej drogi życiowej oraz tożsamości płciowej. Rue jest również narratorką całej serii opowiadającej o młodych ludziach, których rodzice mogliby równie dobrze nie istnieć.

Źrodło: Dark Horizons