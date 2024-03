Materiał promujący sportowy dramat ''The Beautiful Game'' 0

Netflix prezentuje materiał wideo promujący sportowy dramat The Beautiful Game opowiadający o drużynie piłkarskiej składającej się z bezdomnych, ale aspirującej do wygrania mistrzostw.

Michael Ward, Bill Nighy, ''The Beautiful Game''

Mal jest menadżerem angielskiej drużyny piłkarskiej dla bezdomnych, który zabiera swoich zawodników do Rzymu z nadzieją, że zostanie koronowany na mistrza Pucharu Świata Bezdomnych, światowego turnieju piłki nożnej ulicznej. W ostatniej chwili decyduje się zabrać ze sobą utalentowanego napastnika Vinny’ego, który mógłby dać im realną szansę na zwycięstwo, ale tylko wtedy, gdy będzie gotowy porzucić swoją przeszłość i stać się częścią zespołu. Zrealizowany przy wsparciu Pucharu Świata Bezdomnych The Beautiful Game to film o drugiej szansie – w którym bezdomne drużyny z całego świata odkrywają, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu i jest o co grać.

The Beautiful Game reżyseruje Thea Sharrock mający na swoim koncie świetnie ocenianą komedię romantyczną Zanim się pojawiłeś i produkcję familijną Jedyny i niepowtarzalny Ivan. W filmie występują Bill Nighy, Michael Ward, Susan Wokoma, Callum Scott Howells, Kit Young, Sheyi Cole, Tom Vaughan-Lawlor, Robin Nazari, Aoi Okuyama, Cristina Rodlo, Tadashi Watanabe, Kazuhiro Muroyama i Valeria Golino.

Premiera filmu odbędzie się w serwisie Netflix 29 marca.

Źrodło: Netflix